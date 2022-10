L'ERAFP attribue des mandats de gestion d'actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle PAB

(Boursier.com) — En cohérence avec ses engagements en faveur du climat, pris

notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), l'Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d'attribuer trois mandats de gestion de portefeuille d'actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle visant à répliquer un ou plusieurs indices Paris Aligned Benchmark (PAB).

En février, l'ERAFP a lancé un appel d'offres afin d'attribuer des mandats de gestion d'actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle PAB. A l'issue de la procédure de sélection, l'Établissement a décidé d'attribuer le mandat actif à Amundi.

Le gérant aura pour objectif de maximiser la performance de son portefeuille par la mise en oeuvre d'une gestion indicielle visant à répliquer un indice PAB d'actions de moyennes et grandes capitalisations en zone euro au démarrage et, le cas échéant, un indice de moyennes et grandes capitalisations en zone monde pays développés.

Á titre indicatif, le montant alloué sur la durée du marché sera de l'ordre de 300 millions d'euros.

La durée du marché sera de quatre ans, renouvelable deux fois un an, portant la durée maximale du marché à 6 ans.

Deux mandats de gestion dits stand-by, attribués respectivement, à BNPP AM et OSSIAM, pourront être activés sur décision de l'ERAFP, si ce dernier le juge nécessaire.