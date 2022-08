L'ensemble des fonds de Lifento labellisés ISR Lifento

(Boursier.com) — Dès sa création en 2018, Lifento a adopté une démarche d'acteur responsable. Les équipes ont notamment mis en place le pilotage d'une stratégie ESG, tant au niveau de la société de gestion, des fonds que des actifs composant les portefeuilles. L'ensemble de ses fonds, Lifento Care et Lifento Care Paneuropean, est désormais certifié ISR, objectivant la démarche de gestion responsable et sa pérennité. Cette certification s'ajoute au label LuxFlag ESG obtenu par le fonds Lifento Care Paneuropean en 2021.

Lancé en juillet 2020 par les pouvoirs publics français, le label ISR permet aux investisseurs d'identifier facilement les produits d'investissement immobilier qui cherchent à concilier performance financière et extra-financière en intégrant la prise en compte de critères ESG dans leurs processus d'investissement et de gestion.

Pour formaliser sa démarche ESG, Lifento a mis en place une grille d'évaluation interne, comprenant 47 critères (40% sur le social, 36% centrés sur l'environnement et 24% sur la gouvernance), calibrée pour des actifs d'immobilier de santé ainsi que des plans d'actions différenciés selon une approche Best in Class ou Best in Progress.

Des objectifs ambitieux ont été définis sur ces critères, notamment : la performance énergétique des actifs, le confort et les services proposés aux occupants et au personnel, la transparence des opérateurs, et des indicateurs de la qualité des soins tels que le taux de satisfaction patients et le taux d'encadrement.