(Boursier.com) — La France est-elle un pays d'investisseurs en Bourse ? Pour le savoir, HelloSafe a compilé un ensemble de données qui permettent de comparer la situation avec les autres pays d'Europe et du monde. Il en résulte qu'avec 23% de Français qui investissent leur argent en Bourse, il n'y a pas véritablement d'engouement massif pour les produits boursiers dans l'Hexagone...

La France dans le top 10 européen des pays où l'on investit le plus en Bourse

Si l'on se positionne à l'échelle européenne, on constate que la Suède est le pays où les ménages investissent le plus en Bourse, avec un taux d'investissement boursier de 43% parmi la population, loin devant l'Irlande (33%) et les Pays-Bas (29%).

Quant à la France, avec un taux d'investissement en Bourse de 23% parmi la population, l'hexagone se positionne 9e au niveau européen, loin devant des pays comme l'Autriche, la Norvège ou encore la Belgique...

2.900 milliards d'euros : l'encours total de l'épargne boursière française en 2023 !

La Bourse reste en 2023 une option d'épargne privilégiée par de nombreux Français. De fait, l'encours total de l'épargne boursière française est estimée à 2.900 milliards d'euros actuellement, soit une augmentation de 10% en un an...

Les dernières tendances indiquent également que :

La part des Français qui investissent en bourse en 2023 est restée stable par rapport à 2022;

L'assurance-vie en unités de compte reste le support; d'investissement boursier le plus populaire en France, suivi du PEA et des comptes-titres.

La France, 17e pays au monde où l'on investit le plus dans la bourse

Les États-Unis se démarquent clairement en tant que pays avec le pourcentage le plus élevé de sa population investissant en bourse, atteignant 58%, suivis de près par Hong Kong (57%) et Singapour (53%).

En 2022, la France se classe 17e du classement avec 23% des Français ayant participé au marché boursier cette année là, soit plus d'1 personne sur 5.

À l'opposé, dans certains pays, avoir des actions en bourse est plutôt rare... Des pays comme la Colombie (1,6%), les Philippines (1,4%), et l'Indonésie (1%) enregistrent des taux très faibles de détention d'actions parmi leur population, ce qui peut être lié à une préférence pour d'autres formes d'investissement ou à une moindre accessibilité aux marchés financiers.

Méthodologie

Les données présentées dans cette étude d'HelloSafe sont tirées de sources publique et officielle telles que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'OCDE, Swastika, McKinsey & Company. Ces données sont les plus récentes disponibles et valent pour l'année 2022. Ces données mesurent les différences de participation au marché boursier entre les pays en se basant sur la part de la population de chaque pays qui investit en bourse.