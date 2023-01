L.E.K. Consulting annonce l'acquisition de Hi Mum! Said Dad

(Boursier.com) — L .E.K. Consulting, cabinet de conseil en stratégie international, vient d'annoncer l'acquisition de Hi Mum! Said Dad (HMSD), bureau de conseil en innovation digitale vainqueur de nombreuse récompenses internationales (Webby, Lovie).

Cette acquisition, réalisée le 16 janvier 2023, concrétise l'association du conseil en stratégie digitale de L.E.K. à ce développeur d'applications et solutions numériques destinées aux entreprises.

Selon le Managing Partner Monde de L.E.K., Clay Heskett, cette acquisition "s'aligne sur notre objectif de développer notre offre de transformation Digitale et ainsi proposer à nos clients des prestations allant de la définition de la stratégie jusqu'à la concrétisation de la solution numérique adaptée".