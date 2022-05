L'association FAIR attribue le label Finansol à deux fonds d'épargne salariale de Gay-Lussac Gestion

(Boursier.com) — Les fonds Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale et Gay-Lussac Interentreprise viennent d'obtenir le label Finansol. Pour Gay-Lussac Gestion, cette première labellisation est la reconnaissance de leur impact social, la solidarité et la transparence de leurs produits d'épargne. Cette démarche de labellisation fait partie de la volonté de Gay-Lussac Gestion de proposer des fonds toujours plus responsables comme le FCP Gay-Lussac Green Impact, fonds de stock investi essentiellement en actions européennes. Son objectif est de contribuer à l'adaptation au changement climatique et à une transition vers une activité plus durable et responsable tout en prenant en compte les critères extra-financiers (ESG).

Parmi les 5 fonds d'épargne salariale que propose Gay-Lussac Gestion, Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale et Gay-Lussac Interentreprise viennent d'être reconnus pour leur impact social en obtenant ce label. Ces fonds à thématiques solidaires investissent 5 à 10% de leurs encours dans les fonds propres de France Active Investissement qui produit un impact mesurable en matière d'emploi : 508 millions d'euros mobilisés, 45 millions d'euros collectés, 66.000 emplois créés ou sauvegardés et un chiffre en progression de 13% (2021, source FranceActive).

"Nous sommes heureux d'apporter notre contribution au financement de projets solidaires. L'offre de Gay-Lussac Gestion en épargne salariale remonte à 1995 lorsque nous avons créé Gay-Lussac Interentreprise, aujourd'hui labellisée Finansol" a déclaré Lotfi Lahiba, Responsable épargne salariale et retraite chez Gay-Lussac Gestion.

"L'épargne salariale est le premier contributeur à l'épargne solidaire en France. Elle permet aux salariés de donner du sens à leur argent grâce à l'impact qu'elle produit auprès des personnes les plus en difficulté dans notre société" ajoute Daphné Parant, Analyste ISR et responsable du comité ESG chez Gay-Lussac Gestion.

Gay-Lussac Interentreprise est un FCPE mixte, SRRI 4/7, qui investit majoritairement en actions et obligations de la zone euro.

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale est un FCPE Actions internationales, SRRI 5/7, qui investit principalement dans les actions européennes et américaines.

Ces deux fonds sont conformes à l'article 8 de la réglementation SFDR.