L'AIIB ouvre son premier bureau à l'étranger à Abou Dhabi

(Boursier.com) — La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) et les Émirats arabes unis (EAU) ont signé un accord de membre hôte pour l'ouverture officielle à Abou Dhabi du premier bureau de la Banque à l'étranger, un Centre opérationnel intérimaire (le Centre). Jin Liqun, président et président du conseil d'administration de l'AIIB, s'est joint à Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et gouverneur des EAU pour l'AIIB, lors de la cérémonie de signature à Abu Dhabi.

"En tant que membre fondateur de l'AIIB, les Émirats arabes unis contribuent activement à la bonne gouvernance et à la croissance rapide de la Banque", a déclaré le président Jin. "L'ouverture du Centre aux Émirats arabes unis offre à la Banque une plateforme solide qui lui permettra de gérer son portefeuille d'investissements en pleine expansion. Le centre renforcera également l'engagement des clients et des membres, le suivi des projets et les services de mise en oeuvre à travers le monde".

Dans le cadre de son discours, S.E. le Dr Al Jaber a déclaré : "L'accord visant à accueillir le bureau opérationnel de l'AIIB témoigne de l'engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération avec les organisations et institutions internationales axées sur le développement économique durable des pays en développement."