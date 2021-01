L'agence immobilière Welmo cherche à recruter 200 agents immobiliers dans toute la France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré la crise sanitaire qui continue d'affecter le marché français, de nombreuses entreprises cherchent à recruter pour développer leur business... C'est le cas de Welmo, agence immobilière 100% en ligne de l'estimation à la signature, 100% en home office. L'entreprise a lancé depuis la rentrée 2021, une campagne de recrutement sur tout le territoire français et notamment autour des grandes métropoles. Welmo cherche à recruter aujourd'hui 200 agents.

"La perspective d'évolution du marché immobilier et les nouvelles attentes des conseillers, comme le travail à distance et connecté, sont des facteurs qui poussent de nombreux agents immobiliers à quitter les agences traditionnelles" commente l'établissement. "Certaines personnes y voient le moment idéal pour une reconversion professionnelle ou pour se lancer de nouveaux défis et objectifs pour cette nouvelle année. Un nouveau conseiller peut aussi décider de monter sa propre équipe au sein du réseau Welmo et de la manager au quotidien".

Grâce à tous les outils que Welmo a mis en place pour rendre une vente plus rapide et transparente, l'agence immobilière cherche à s'agrandir et à se développer sur l'ensemble du territoire français. D'ici deux à trois ans, l'objectif de Welmo est d'avoir 1.000 nouveaux conseillers sur toute la France.