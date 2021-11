(Boursier.com) — L 'AFG salue les travaux de place sur les NEU CP. Ils permettront de répondre encore plus efficacement aux besoins de financement à court terme des entreprises via les fonds monétaires.

L'AFG, qui a participé aux travaux, se réjouit de la publication du rapport portant sur les financements courts de Paris Europlace. Ces instruments, et notamment le papier commercial NEU CP (Negotiable European Commercial Paper), sont investis massivement par les fonds monétaires, qui jouent ainsi de manière durable un rôle économique fort dans le financement court des entreprises. A fin septembre 2021, les fonds monétaires de droit français représentaient 356 milliards d'euros, soit 38% des OPCVM français.

Le rapport propose quatre axes d'actions pour améliorer l'efficacité et la liquidité du marché des financements courts :

- renforcer la promotion de l'instrument NEU CP - réponse de poids à un marché européen fragmenté,

- soutenir et encourager l'utilisation de l'instrument NEU CP en Europe,

- automatiser le marché par le biais de plateformes,

- consolider l'attrait de l'offre de financements courts - en utilisant notamment le modèle-type élaboré à la suite des travaux de Place pilotés par l'ACI France AFTB sous l'égide de la Banque de France, avec le concours de l'AFTE et de l'AFG.