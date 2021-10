(Boursier.com) — L 'Afer se félicite de la cession d'Aviva France au groupe Aéma et de l'arrivée d'une nouvelle gouvernance au sein du partenaire assureur. "Cela marque un tournant historique pour le développement de l'Afer, fondé sur le respect du paritarisme et un partage d'ADN entre un puissant groupe mutualiste et une association libre et indépendante".

L'Afer, forte de ses 760.000 adhérents, peut relancer un dialogue constructif, intelligent et innovant, riche d'une estime réciproque et d'une vision partagée.

"Ce dialogue va s'articuler autour de 4 priorités :

-la performance du fonds général et des supports, en saisissant les opportunités de diversification des gérants et des supports, de financement de l'économie réelle et d'investissement socialement responsable

-le renforcement d'une véritable coopération entre les partenaires, pour des décisions concertées au profit des adhérents et de la qualité de service

-la consolidation de la relation de confiance avec les adhérents, en libérant l'assureur de difficultés historiques

-la contribution des adhérents, dans un proche avenir, à la solidité financière de l'assureur" commente l'établissement.

L'Afer aborde avec confiance cette nouvelle étape de son développement...