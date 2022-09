L'afer lance nov'afer, programme inédit d'accompagnement des start-up

(Boursier.com) — L 'Association Française d'Epargne et de Retraite (Afer) a annoncé le lancement de nov'afer, un programme inédit d'accompagnement des start-up. Colette et Mansa sont les premières entreprises sélectionnées.

Cette initiative, sans précédent dans la longue histoire de l'Association, vise à soutenir le développement d'innovations entrepreneuriales et technologiques dans des domaines qui concernent l'Afer et ses adhérents : l'épargne, la retraite, la finance ou la santé. Les entreprises soutenues par nov'afer sont sélectionnées par un comité d'experts.

Les start-up de cette première promotion sont Colette, qui aide les jeunes à s'installer chez des seniors ayant une chambre libre à louer chez eux, et Mansa, qui finance les indépendants et les petites entreprises - l'Afer participait déjà indirectement à l'activité de Mansa, les prêts accordés par la start-up étant refinancés par Eiffel Investment Group, dans lequel le Fonds Garanti en euros Afer a placé plusieurs millions d'euros.

Comme les autres start-up sélectionnées dans le cadre de nov'afer, elles profiteront d'une promotion et d'un accompagnement personnalisés, articulés autour d'avantages négociés avec des fournisseurs, de l'organisation d'événements facilitant la rencontre avec des investisseurs et d'opérations de communication auprès de 760.000 adhérents de l'Afer.