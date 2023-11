(Boursier.com) — L 'ACPR met en garde le public contre les activités du site internet ZEBRANCE qui commercialise des contrats d'assurance en France sans agrément.

Les services de l'ACPR ont eu connaissance de contrats d'assurance automobile récemment souscrits par des assurés français pour des véhicules immatriculés en France par le site Internet d'une société appelée ZEBRANCE qui indique être immatriculée aux Etats-Unis dans l'Etat du Delaware.

Cette société ne dispose pas d'un agrément régulièrement délivré par l'ACPR, ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle n'est donc pas autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe en France. Cette société n'est pas non plus enregistrée comme intermédiaire d'assurance.

Les contrats délivrés par cette société sont sans valeur. "Aussi si vous avez souscrit un contrat d'assurance auprès de ZEBRANCE, l'ACPR vous invite à déposer une plainte dans les meilleurs délais et à vous assurer auprès d'une entreprise d'assurance qui a reçu un agrément au sein de l'Espace économique européen" conclut l'ACPR.