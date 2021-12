Kurma Partners a réuni plus de 83 ME pour le closing final de son véhicule Kurma Diagnostics 2

(Boursier.com) — Dépassant ses ambitions initiales, Kurma Partners a réuni plus de 83 millions d'euros pour le closing final de son véhicule Kurma Diagnostics 2 (KDx2), fonds d'investissement pionnier Healthtech en Europe. KDx2 bénéficie du soutien de ses souscripteurs historiques dont le Fonds Européen d'Investissement (FEI), grâce au soutien d'InnovFin Equity et du Fonds de Garantie Européen (EGF), du Fonds national d'amorçage 2 (FNA 2) géré par Bpifrance pour le compte de l'Etat dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), de BNP Paribas ainsi que de nouveaux investisseurs. Parmi eux, trois fonds belges SFPI-FPIM, Noshaq et Sambrinvest ainsi que Eurazeo qui s'est récemment renforcé au capital de la société de gestion.

Après un premier closing en 2020 à près de 50 millions d'euros, le fonds KDx2 dépasse son objectif initial pour s'établir à plus 83 millions d'euros. La nouvelle génération du fonds Kurma Diagnostics poursuit la stratégie d'investissement de son prédécesseur en prenant des participations minoritaires dans des sociétés européennes spécialisées entre autres dans le développement de thérapies digitales, d'outils de diagnostic de pointe et d'objets médicaux intelligents et connectés...