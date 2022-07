Kry/Livi lève plus de 160 millions de dollars

(Boursier.com) — Kry /Livi a obtenu un financement de plus de 160 millions de dollars pour continuer à améliorer l'accès aux soins de santé de millions de patients en Europe.

Le tour de table a été réalisé auprès des investisseurs historiques et nouveaux, dont Teachers' Venture Growth (TVG, qui fait partie du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont la valeur est estimée à 242 milliards de dollars canadiens) et P Capital Partners. Les investisseurs actuels Index Ventures, Accel, Creandum et Project A ont également participé.

Kry/Livi a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins des patients grâce à sa technologie et à ses centres de santé physiques en collaboration avec des professionnels de santé, des gouvernements et des partenaires dans toute l'Europe.

Ce financement soutiendra notamment la stratégie de Kry/Livi visant à développer le numérique au sein des systèmes de santé en Europe et à garantir aux patients une qualité de soins adaptés, au bon moment et rapidement. De plus, les solutions numériques proposées par Kry/Livi permettent de réduire la charge administrative des professionnels de santé...