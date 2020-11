KPMG France devient membre associé du réseau Angels Santé

KPMG France devient membre associé du réseau Angels Santé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — KPMG France, Leader de l'Audit et du Conseil, devient membre associé d'Angels Santé, premier réseau de business angels spécialiste de la santé en Europe. Ce partenariat vient renforcer l'engagement des deux entités auprès des start-ups du secteur de la santé.

KPMG France a lancé en 2019 Healthtek, offre de services dédiée et agile, à travers son Accélérateur et son programme d'"intraprenariat". Cette offre a pour but d'accompagner l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. Il s'appuie sur un réseau global d'experts et sur un centre d'excellence spécialisé afin d'apporter un accompagnement ciblé, tant dans la gestion quotidienne de leur activité que dans leur développement et leur adaptation au monde de la santé de demain.

Cette initiative confirme la volonté de KPMG France de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat dans la santé. Des équipes dédiées à la santé et aux sciences de la vie interviendront auprès des start-ups investies par Angels Santé. Celles-ci pourront ainsi tirer parti de ce partenariat en bénéficiant à la fois de l'accompagnement de KPMG France en fiscalité de l'innovation, en expertise-comptable et en audit. Elles continueront par ailleurs de bénéficier des nombreuses compétences apportées par le réseau Angels Santé, notamment en termes de développement (conseils RH, juridique, marketing, etc.).

Angels Santé voit ainsi l'expertise de son réseau renforcée par l'adhésion d'un cabinet reconnu à l'international, dans tous les métiers de la fiscalité de l'innovation, du Conseil et de l'Audit.

"Nous sommes ravis de rejoindre le réseau Angels Santé, avec lequel nous partageons de nombreuses synergies. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de nos actions en faveur des start-ups de la santé. Nous avons hâte de nous appuyer sur les compétences d'Angels Santé pour accompagner les acteurs de la santé de demain", affirme Catherine Porta, Associée, Responsable Global Assurance & Biotechnologies chez KPMG France.