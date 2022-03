KPMG annonce l'acquisition de Silverprod, société spécialisée dans les solutions Microsoft

(Boursier.com) — Fort de l'acquisition de Silverprod, numéro 2 en France sur l'implémentation d'ERP Microsoft, KPMG France confirme sa stratégie d'accélération dans le conseil soutenue par les technologies pour devenir l'acteur de référence des transformations digitales auprès de ses clients. Cette opération s'inscrit dans le plan d'investissement mondial de KPMG d'un montant de 5 milliards de dollars et annoncé en 2019, afin notamment de développer ses alliances avec des partenaires technologiques majeurs comme Microsoft.

Après l'arrivée des équipes de Blockchain Partner en 2021, cette deuxième acquisition technologique renforce la position du Cabinet comme leader du marché du conseil en France et contribue à faire de KPMG le partenaire de référence de Microsoft au niveau mondial sur cette activité en 2025. Dans cette optique, l'intégration de Silverprod marque une étape supplémentaire vers le doublement des activités Tech de KPMG en France d'ici 2025, pour atteindre 1.200 collaborateurs experts des sujets digitaux, cyber, customer et data.

KPMG et Silverprod sont partenaires depuis deux ans aux côtés de leurs clients. Cette acquisition permettra à KPMG de devenir à très court terme le principal acteur en France des transformations digitales de la fonction finance et des opérations, en alliant la parfaite connaissance des enjeux métiers et sectoriels du marché, ainsi que le meilleur des leviers technologiques.

Fondée en 1967, Silverprod est une entreprise implantée à Lyon, Oyonnax, Toulouse et Nantes avec une empreinte internationale, qui s'est imposée au fil des décennies comme un acteur de référence sur le marché de la Tech, auprès des ETI régionales et des grands comptes.

En conservant son identité régionale et d'entreprise familiale, Silverprod a forgé son histoire et s'est imposé comme un intégrateur et un éditeur reconnu avec sa série de réalisations : GIATEL, Silver 400, Silver X et Silver-CS. L'entreprise compte à ce jour près de 200 clients actifs. Par ailleurs, Silverprod s'est positionné depuis 2010 dans le top 3 des partenaires D365 de Microsoft : ISV de l'année en 2016 avec sa solution "Automobile", Gold Partner, et finaliste du Partner of the Year 2021.

Outre son ADN d'intégrateur éditeur, Silverprod détient une large gamme d'expertises de haut niveau autour de l'industrie (Aéro, Auto, Chimie, Pharmacie, Grande Distribution...) et de Négoce / Retail.

Nicolas Richard, membre du Comité Exécutif, en charge des activités de Conseil de KPMG France, déclare : "Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Silverprod, qui renforce notre capacité à accompagner les transformations d'envergure de nos clients en nous appuyant sur des offres de services technologiques robustes. Cette acquisition vient compléter les forces existantes pour nous positionner comme le leader du conseil en France".

Sébastien Ropartz, Associé KPMG France, en charge des activités de Conseil Tech, déclare : "Cette acquisition marque l'accélération de notre dynamique de développement sur la Tech, notamment par la croissance externe, opérée ces dernières années. Elle ancre notre volonté de nous développer durablement dans les sphères tech, data et cloud d'ici 2025, pour proposer à nos clients le meilleur du conseil et de la technologie. Nous nous réjouissons de l'arrivée de ces nouvelles expertises Microsoft qui apporteront un savoir-faire unique sur le marché français."

Frédéric Aubard, Président de Silverprod, ajoute : "Rejoindre KPMG France acte une nouvelle étape de l'histoire de Silverprod. Après plusieurs années d'une fructueuse collaboration, il nous semblait naturel de resserrer les liens unissant nos maisons. Ensemble, nous pourrons poursuivre nos ambitions communes : accompagner la transformation de nos clients et grandir sur le marché dynamique et prometteur de la Tech française."