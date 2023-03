Kovalee annonce une levée de fonds (série A) de 8 ME pour doubler la taille de ses effectifs d'ici fin 2023

(Boursier.com) — Kovalee , le premier éditeur européen d'applications mobiles, annonce un tour de table de 8 millions d'euros en série A. L'investissement est mené par IRIS, aux côtés de Breega et de Bpifrance via son fonds Digital Venture, avec la participation de plusieurs business angels dont Alan Fung, ex-directeur du Marketing et de la Performance de King, et Alexandre Berriche, cofondateur et PDG de Fleet et Sequoia Capital scout.

Cette nouvelle levée de fonds a pour double objectif de recruter de nouveaux experts et développeurs mobiles internationaux (et ainsi doubler la taille de l'équipe d'ici la fin de l'année) mais également de soutenir les efforts en R&D de l'entreprise sur ses technologies de prédiction et d'automatisation.

Kovalee a réussi à adapter avec succès le modèle du publishing, très présent dans le secteur du gaming, aux apps grand public (fitness, alimentation, productivité, etc.), marché estimé à 260 milliards de dollars en 2022 - en croissance de 40% par rapport à 2021. En tirant parti de l'IA, du Machine Learning et de ses technologies uniques de prédiction et d'automatisation, Kovalee est désormais capable de faire d'une application bien pensée un leader mondial de sa catégorie.

Pour permettre aux créateurs de se concentrer sur le contenu, Kovalee met à leur disposition tous les outils et l'expertise nécessaires pour faire évoluer une application pendant sa durée de vie : expérience utilisateur (UX), acquisition d'utilisateurs (UA), optimisation des App Stores (ASO) et monétisation.

Le modèle de publishing de Kovalee repose sur des partenariats long-terme et un partage des revenus avec les créateurs d'applications. Depuis sa création, l'éditeur a déjà signé 20 contrats long terme avec des partenaires internationaux.