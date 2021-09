Koovea lève 2,5 ME pour accélérer sa croissance

(Boursier.com) — La crise sanitaire a bouleversé l'économie française. Les entreprises ont dû faire preuve de flexibilité face à une nouvelle réalité. Elles ont été fortement impactées par les restrictions sanitaires, une grande partie d'entre elles n'aurait pas pu survivre sans aide de l'État.

Cependant, tous les secteurs n'ont pas été touchés de la même manière, certains ont même été boostés par la crise, ce qui est le cas notamment de la santé et du numérique. Koovea, start-up montpelliéraine spécialisée dans la technologie pour la chaîne du froid, sort gagnante de la pandémie et annonce une levée de fonds de 2,5 ME...