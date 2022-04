Koliving vient de boucler une levée de fonds

(Boursier.com) — Koliving , premier outil SaaS de location immobilière instantanée, vient de boucler une levée de fonds en seed de 4 millions d'euros auprès de LeFonds de FrenchFounders, de Business Angels et de la BPI. L'objectif est de construire le service de location le plus rapide d'Europe entièrement automatisé pour faciliter le quotidien des professionnels de l'immo et faciliter l'accès au logement des Européens.

Cette jeune pousse bouscule déjà les codes du marché avec plus de 70.000 logements signés en l'espace de quelques mois auprès des professionnels de l'immobilier.