Klarpay AG élargit ses capacités de paiement mondiales

(Boursier.com) — Klarpay AG note une extension significative de ses capacités de paiement international avec le lancement de 13 nouveaux comptes IBAN en devises. Cet ajout permet aux entreprises numériques, notamment les e-commerçants, les réseaux publicitaires, les marketplaces et les influenceurs, de recevoir et de verser des paiements en AED, en AUD, en CAD, en DKK, en HKD, en HUF, en JPY, en MXN, en NOK, en PLN, en SEK, en TRY, et en ZAR dans le monde entier grâce à leur compte d'entreprise Klarpay, en plus des plus de 80 devises de paiement déjà disponibles.

Avec l'introduction de ces nouveaux comptes en devises, les clients de Klarpay pourront désormais exercer leurs activités plus efficacement dans plusieurs pays et en diverses devises, élargissant ainsi leur portée et s'ouvrant à de nouvelles opportunités de croissance. Les comptes internationaux de Klarpay sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à se développer à l'international grâce à des transactions transfrontalières.

L'ajout de ces nouveaux comptes en devises renforce l'engagement de l'entreprise à fournir à ses clients commerçants les outils dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie numérique d'aujourd'hui...