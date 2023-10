KKR et Etche annoncent l'acquisition du portefeuille logistique SCOTT auprès d'Ivanhoé Cambridge

(Boursier.com) — KKR et Etche, la plateforme d'immobilier logistique de KKR en France, annoncent aujourd'hui l'acquisition du portefeuille logistique SCOTT auprès d'Ivanhoé Cambridge. Cette plateforme est constituée de cinq bâtiments pour une surface totale de plus de 160 000 m2. Ces actifs, dont deux viennent d'être livrés, sont stratégiquement situés sur la dorsale dans des zones logistiques de premier plan, en périphérie de Lyon, Grenoble, Orléans, Compiègne et Strasbourg. Les bâtiments sont loués en intégralité par des locataires principaux de qualité, avec des baux à long terme.

Cette acquisition s'inscrit dans la lignée de la feuille de route d'Etche dans le secteur de la logistique et constitue la première transaction de KKR en France dans le cadre de sa stratégie immobilière européenne Core+, visant à investir dans des actifs de qualité, stables et offrant un potentiel de croissance à long terme.

"L'acquisition de ce portefeuille est une démonstration claire de notre capacité d'exécution rapide de deals importants dans un contexte de marché difficile, notamment grâce au renforcement de nos équipes avec l'arrivée de Joffrey Houdoux (Investment Manager) et Julien Chevrier (Directeur Administratif et Financier) cette année. Ce portefeuille structurant allie de solides fondamentaux et un réel potentiel de valorisation qui nous permettra de traverser sereinement la période actuelle. Il s'agit d'une excellente base sur laquelle nous pourrons venir agréger prochainement de nouveaux immeubles de qualité" précise Vincent Lauret, Président d'Etche.

"Cette première acquisition de notre fonds Core+ en France reflète notre désir d'acquérir pour le long terme un portefeuille de qualité, notamment dans le secteur logistique. Nous estimons que les fondamentaux du secteur continueront à être très positifs à moyen terme, grâce à la rareté de l'offre future en France, et ceci devrait continuer de bénéficier aux propriétaires d'actifs de qualité existants" commente Mai-Lan de Marcilly, Managing Director et Head of Transactions France & Hotels chez KKR.