KKR clôture son sixième fonds de private equity européen à 8 Mds$

(Boursier.com) — KKR , société d'investissement mondiale de premier plan, annonce ce jour la clôture définitive de European Fund VI. Avec un montant de 8,0 milliards de dollars, incluant l'engagement du General Partner, il s'agit du plus grand fonds de capital-investissement européen de KKR à ce jour, après le fonds de 6,6 milliards de dollars clôturé en 2019. Le nouveau Fonds sera dédié aux investissements en private equity, principalement dans les économies développées d'Europe occidentale.

Philipp Freise, Co-Responsable du Private Equity Europe chez KKR, a déclaré : "KKR investit en Europe depuis près de vingt-cinq ans et nous sommes convaincus que les opportunités n'ont jamais été aussi grandes qu'à l'heure actuelle. Nous voyons un potentiel important pour des investissements transformationnels liés aux tendances structurelles qui remodèlent aujourd'hui l'économie européenne, notamment la digitalisation, la santé et la durabilité".

Mattia Caprioli, Co-Responsable du Private Equity Europe chez KKR, a ajouté : "Nous nous réjouissons de la perspective d'accompagner les fondateurs, les entreprises familiales et les sociétés dans leur recherche du bon partenaire stratégique pour les aider à passer à la vitesse supérieure".

Jérôme Nommé, responsable de KKR France, a commenté, "Nous investissons en France depuis plus de 20 ans, et nous continuons d'y voir des opportunités importantes. Grâce à nos expertises sectorielles, notre équipe locale intégrée et nos ressources mondiales, nous sommes dans la position idéale pour continuer à identifier et accompagner les champions nationaux afin de leur permettre de devenir des leaders mondiaux".

Le succès des investissements réalisés par KKR en Europe repose sur la combinaison d'une forte présence locale et d'une grande expertise, ainsi que l'accès au réseau mondial et aux ressources du Groupe. Plus de 100 professionnels, dont 57 cadres européens spécialisés en capital-investissement, 25 membres de KKR Capstone Europe et d'autres professionnels de KKR Capital Markets, des Affaires Publiques et de l'équipe Macro EMEA, répartis au sein des huit bureaux européens de KKR et représentant plus de 15 nationalités européennes, apportent ainsi une connaissance approfondie des marchés locaux aux sociétés en portefeuille. Cette expertise est complétée par le réseau mondial de KKR, qui s'appuie sur les connaissances et les compétences d'autres experts, notamment le KKR Global Institute et les Senior Advisors de KKR.