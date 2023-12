Kitchens@ obtient un financement en série C d'un montant de 65 millions de dollars

(Boursier.com) — Kitchens @, une entreprise de premier plan dans le secteur dynamique des cuisines cloud (ou cuisines fantômes), est ravie d'annoncer l'acquisition réussie d'un financement de 65 millions de dollars auprès de Finnest, une société d'investissement de croissance émergente dont le siège se trouve à Londres.

Swiggy a joué un rôle essentiel en tant qu'investisseur majeur dans Kitchens lors du tour de table de série B.

Finnest (une société BNP), fondée par deux investisseurs et entrepreneurs visionnaires d'origine indienne, le Dr Biswanath Patnaik et M. Arun Kar (un ancien militaire), a déjà réalisé des investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques et à hydrogène, le sport et le divertissement, les villes intelligentes, les technologies aérospatiales, l'hôtellerie et l'hospitalité.

Le directeur des opérations de Finnest, M. Arun Suraj, a été le partenaire principal de ce cycle d'investissement et le catalyseur de leur première incursion dans le secteur en constante évolution de l'alimentation et des boissons.