Kiro a annoncé avoir levé 13,8 millions d'euros

(Boursier.com) — Kiro , entreprise de médecine digitale qui développe une plateforme d'intelligence artificielle (IA) permettant de traiter les résultats des examens de biologie médicale, a annoncé avoir levé 13,8 millions d'euros lors d'un tour de financement en série A.

Le tour de table a été mené par Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Les investisseurs historiques, le Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), de France 2030 (ex Programme d'Investissement d'Avenir - PIA), géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance et Kurma Partners, ont également participé au tour, aux côtés de Propulia Capital et d'entrepreneurs et de business angels européens et américains.