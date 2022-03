Kintaro Group soutenu par Socadif Capital Investissement et Bpifrance

(Boursier.com) — Kintaro Group, groupe de restauration japonaise emblématique du centre de Paris, est soutenu par Socadif Capital Investissement et Bpifrance dans le cadre d'une primo ouverture de capital, orchestrée par la banque d'affaires Kray&Co.

L'objectif est d'accompagner le développement du groupe en accélérant l'ouverture de restaurants japonais traditionnels et de "dark kitchen" au cours des prochaines années, à Paris et en région parisienne. Le groupe a pour ambition de déployer à plus grande échelle un modèle de restauration de type "cantine japonaise" qui rencontre un franc succès auprès du grand public