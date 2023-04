KIMPA lève 1,45 million d'euros pour accélérer sa croissance

(Boursier.com) — KIMPA , le spécialiste des solutions d'investissements à impact, a levé 1,45 millions d'euros à l'occasion d'un tour de pré-série A, le 20 mars 2023.

Cette levée de fonds a mobilisé 9 investisseurs. Y ont notamment pris part Jonathan Benhamou (co-fondateur de Resilience Care et de PeopleDoc), Clément Buyse (co-fondateur de PeopleDoc), Olivier Clanchin (Président du groupe Olga), Olivier Crambade, (co-fondateur de DH2), ainsi que François Poitrine (co-fondateur d'Ekimetrics), Jean-Marie Raymond (fondateur de Pharmactive Biotech) et Jean-Yves Stephan (co-fondateur de Data Mechanics). Deux autres investisseurs privés, Claine Pinel (Investisseur engagée notamment sur les enjeux de gender diversity) et Nicolas de La Giroday, s'ajoutent à ces partenaires.

Les fonds levés serviront à financer l'ambitieuse stratégie de croissance de KIMPA, passant par un renforcement de sa solution "tech" propriétaire, le Portefeuille Augmenté, qui permet aux clients investisseurs de visualiser et de piloter l'ensemble de leurs actifs avec une double consolidation de la performance : financière et d'impact. Des investissements seront également effectués pour muscler les capacités commerciales et marketing de la société, recruter de nouveaux talents dont des profils seniors, et assurer l'exportation de l'offre à l'international.

"L'apport de Kimpa a été essentiel pour embarquer mes enfants dans la compréhension de l'impact par l'entrepreneuriat, ceci s'est concrétisé par une thèse d'investissement familiale, qui est le socle de nos futurs développements" explique Olivier Clanchin, président du groupe Olga.