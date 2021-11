KIMPA Impact Family Office se renforce

(Boursier.com) — KIMPA Impact Family Office, le premier family office à mission en France dédié à l'investissement à impact, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Magali Menzin-Duval en tant que Directrice de la Gestion Privée. Forte d'une vingtaine d'années d'expérience en banque et en gestion de patrimoine, elle rejoint Kimpa afin de piloter l'activité de gestion de fortune du family office et pérenniser son modèle financier, celui de placer les enjeux de développement durable au centre des décisions d'investissement.

Magali Menzin-Duval est notamment membre fondatrice du groupe de travail sur l'impact investing au sein de la Société Française des Analystes Financiers - SFAF (crée en 2018). Son expertise sur les sujets de l'impact investing se marie parfaitement avec son expérience d'accompagnement des clients dans la valorisation et la protection de leur patrimoine. Elle a par ailleurs participé aux conférences du FMI à Washington en 2015 et 2018 lors de la création des Objectifs de Développement Durable, avant de se former en 2019 à l'IHEID en SDG's Investing. Elle a également co-écrit en 2020 le livre blanc de l'AFFO (Association Française des Family Office) sur l'investissement durable...