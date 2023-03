(Boursier.com) — KillBills annonce une levée de 4 millions d'euros, la plus importante d'Europe pour les services de dématérialisation de tickets de caisse. Elle a été réalisée auprès de Hartwood, ainsi que de Business Angels dont Eric Ibled (Pumpkin, Greenly, Rosaly), Quentin de Chivré (fondateur de Shopmium), Didier Valet (ex-no2 de la Société Générale) et Justin Ziegler (fondateur de Priceminister).

Elle permettra à l'entreprise de développer sa technologie, de renforcer ses effectifs et ses partenariats avec les commerçants et les banques afin de s'imposer comme la référence dans le domaine de la dématérialisation des tickets de caisse, en prévision de l'interdiction de l'impression automatique des tickets de caisse qui devrait intervenir cet été après un nouveau report. Ce dernier ne remet pas en doute le modèle de KillBills, et même le contraire. Il illustre bien que même si la décision de mettre fin aux tickets de caisse était pleinement justifiée (notamment en raison de l'absurdité écologique de ces derniers), il manquait des solutions permettant de s'assurer que cette interdiction ne se fasse pas au détriment des consommateurs. La solution de KillBills est donc plus que jamais d'actualité...