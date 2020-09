Keys REIM et Nordbridge acquièrent en VEFA l'ensemble immobilier de bureaux 'ORIGIN'

(Boursier.com) — Keys REIM, société de gestion du portefeuille du groupe Keys Asset Management, annonce pour le compte de l'un de ses fonds, l'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier de bureaux auprès de BPI Real Estate Luxembourg. Keys REIM est accompagnée dans cette opération par Nordbridge SA, société d'Asset Management Luxembourgeoise. Ayant réalisé le sourcing, Nordbridge restera aux côtés de Keys REIM en tant que " local partner " durant toute la période de détention du projet. Situé au 23 route d'Arlon, sur l'artère principale reliant Strassen au centre de Luxembourg Ville. L'ensemble immobilier répondra aux normes et critères les plus stricts en matière de consommation d'énergie et de développement durable.

Menés par BPI Real Estate Luxembourg, les travaux ont débuté en mars 2020, pour une disponibilité des bureaux à partir de fin 2021.

BPI Real Estate Luxembourg avait acquis fin 2017 cet ancien siège de Swiss Life au Luxembourg. Présentant des problèmes structurels, les bâtiments existants nécessitaient d'être démolis.

D'ici 2021, cet ensemble immobilier, conçu par le bureau Boito Architectes, développera 3.750 m(2) de surface de bureaux répartis sur 2 bâtiments de 3 niveaux. Visant la certification BREEAM minimum Very Good et doté d'une classe énergétique B, l'ensemble a été conçu pour offrir un maximum de flexibilité d'aménagement tout en intégrant des prestations techniques haut de gamme avec une forte exigence d'efficacité énergétique. Les surfaces de bureaux seront livrées en open-space et chaque étage sera divisible en 2 ou 3 cellules indépendantes. Outre une surface d'archives de 140 m(2), l'ensemble immobilier comprend un parking commun en sous-sol préexistant et conservé de 96 places, ainsi que 30 places de parking extérieures.