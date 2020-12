Keys REIM cède l'immeuble de bureaux "Sqy View" à une caisse de retraite et prévoyance

Keys REIM cède l'immeuble de bureaux "Sqy View" à une caisse de retraite et prévoyance









(Boursier.com) — Keys REIM, société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, annonce avoir cédé pour le compte de l'un de ses fonds, l'immeuble de bureaux "Sqy View", à une caisse autonome de retraite et prévoyance qui a réalisé cette acquisition à la fois pour y installer son siège social et dans une optique d'investissement locatif.

Situé au 3 Avenue du Centre à Guyancourt, au sein de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'actif a été cédé en VEFA. L'immeuble, dont la livraison est prévue au T1 2021 développe 4.794 m(2) de bureaux sur 8 niveaux et propose un rooftop avec vue sur Saint-Quentin-en-Yvelines.

Porté par le premier fonds de Keys REIM à stratégie de revalorisation d'actifs, dite "Value-Added", l'immeuble "Sqy View", situé à proximité des transports en commun, fait partie de l'ensemble immobilier des Quadrants tout comme l'"Albero" (opération menée par le même fonds et cédée en juin 2019) et le "Follow" (actif géré par le second fonds à stratégie Value-Added de Keys REIM).