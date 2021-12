(Boursier.com) — Keyop Média, l'éditeur de presse propriétaire de Finance Mag et Say et qui est en passe d'acquérir le pure player Aqui! lance une campagne de crowdfunding avec la plateforme Happy Capital. Keyop Média vise une levée de 300.000 euros pour développer ses 3 médias.

Keyop Média est un jeune groupe de presse créé par l'entrepreneur et investisseur Guillaume-Olivier Doré. Ce dernier vient d'annoncer sa volonté de reprendre le média local pionnier de l'info en ligne Aqui! afin de sauvegarder la pluralité de la presse régionale et renforcer son offre éditoriale. Keyop Média souhaite ainsi lever des fonds pour développer ses activités avec une ambition forte : construire un groupe qui propose une offre éditoriale de qualité, de proximité et accessible. La campagne de crowdfunding lancée ce jour avec la plateforme Happy Capital doit donner au groupe des moyens supplémentaires et l'aider à bâtir une communauté forte et engagée.