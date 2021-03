Keren Finance obtient le label "Relance" pour le fonds Keren Essentiels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Keren Finance obtient le label "Relance" pour le fonds Keren Essentiels. Ce label permet de reconnaître les fonds qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non...

"Avec plus de 500 rencontres sociétés par an, l'équipe de Keren Essentiels s'attache à être au plus près des sociétés françaises de petites capitalisations. Parce que Keren Finance est convaincue du potentiel important que recèle cet univers, le fonds continuera de participer au développement des entreprises dans leur besoin de financement" commente l'établissement.

"Ce label permet également de matérialiser davantage l'engagement de notre gestion dans la finance responsable. Notre objectif est d'orienter l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises" souligne Stéphane Pasqualetti, Gérant de Keren Essentiels.