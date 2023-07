Kereis se déploie dans la distribution et la gestion en prévoyance collective

(Boursier.com) — Kereis , Groupe de sociétés de courtage européen spécialiste en assurance de personnes, acquiert Cerap, société de courtage spécialisée dans la distribution et la gestion de solutions en protection sociale collective.

Cerap, société de courtage créée en 1985 et basée à Rennes est un acteur reconnu dans le conseil en protection sociale et la gestion de contrats de prévoyance collective. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 ME en 2022. Elle est gérée par Stéphanie et Bernard Voiseux qui continuent à assurer la Direction de l'entreprise. Elle travaille avec des porteurs de risque de renom en assurance collective pour lesquels elle collecte les primes en santé et prévoyance collective. Cerap a également développé une plateforme de gestion en prévoyance collective afin d'apporter un service de haut niveau à ses clients entreprises.

La société conseille 2.500 entreprises clientes situées partout en France, qui représentent 300.000 bénéficiaires en prévoyance et santé collectives. Cerap a développé une réelle expertise sur la prévoyance des sociétés d'intérim, et assure ainsi environ 15% des sociétés d'intérim en France.