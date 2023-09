Kereis et sa filiale Minalea acquièrent Profideo

(Boursier.com) — Profideo a plus de 20 ans de présence sur le marché français et a développé des outils digitaux de référence pour les assureurs en matière d'analyse et de comparaison d'offres d'assurance, mais également plus largement dans l'analyse des évolutions commerciales et stratégiques de ce secteur.

L'ensemble consolidé Minalea et Profideo constituera, avec un chiffre d'affaires de 10 ME en 2023, une plateforme technologique européenne de référence pour l'analyse de garanties d'assurances. Les savoir-faire développés par Profideo en France seront déployés dans les autres pays où Minalea est implantée, à savoir l'Espagne, l'Italie le Portugal et la Belgique.

Profideo apporte également au Groupe Kereis une expertise de pointe, notamment sur les solutions de veille marché, les études et les benchmarks stratégiques.