Kereis acquiert ASSfi

(Boursier.com) — Kereis poursuit l'élargissement de ses capacités de distribution, avec une prise de participation majoritaire dans la société de courtage ASSfi. Cette nouvelle opération permet au Groupe de développer des expertises additionnelles dans le domaine de la couverture des risques spéciaux en assurance de prêt.

Groupe de courtage en assurance de personnes et en solutions de financement, Kereis renforce son expertise en assurance emprunteur pour risques spéciaux (problèmes médicaux, seniors, expatriés, etc.) avec une prise de participation majoritaire dans la société ASSfi.

Fondée en 1990 et située à Angoulême, ASSfi accompagne sur l'ensemble du territoire des emprunteurs à la recherche de solutions alternatives adaptées à leur profil, grâce à plus d'une vingtaine de partenariats avec des compagnies d'assurance. L'équipe de conseillers spécialisés apporte notamment son expertise sur la grille de référence de la convention AERAS et sur le droit à l'oubli, et permet à ses clients de bénéficier de meilleures couvertures d'assurance et d'un allègement des démarches administratives.

Kereis poursuit son développement avec une 3ème acquisition cette année, après l'assurtech Minalea et la société de courtage EXPER, spécialiste de la protection sociale et du conseil patrimonial pour les travailleurs non-salariés.