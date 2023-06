Kepler Cheuvreux confie ses activités de compensation et de règlement-livraison à CACEIS

(Boursier.com) — En mars dernier, CACEIS a mené avec succès la reprise des activités de compensation actions et de règlement-livraison de Kepler Cheuvreux.

CACEIS assure désormais les services de compensation, de règlement-livraison et de conservation de Kepler Cheuvreux mais aussi les services annexes relatifs aux contrats de liquidité pour le compte des clients émetteurs ainsi que le prêt de titres. Les services couvrent la compensation des activités de trading réalisées sur une trentaine de plateformes de négociation à travers huit chambres de compensation et permettent le règlement-livraison ainsi que la conservation sur 35 lieux de dépôt de titres (CSD).

Grégoire Varenne, Président du Directoire de Kepler Cheuvreux, a déclaré : "Cette migration marque le début d'un parcours très prometteur à l'heure où nous nous engageons dans une série de projets significatifs et innovants pour nos clients en termes d'exécution."

Joseph Saliba, Directeur général adjoint de CACEIS, ajoute : "Les prestations, conçues sur mesure pour répondre aux besoins de Kepler Cheuvreux, sont délivrées depuis Paris, Munich et Luxembourg. En tant que partenaire global d'asset servicing, nous garantissons la bonne fin de leurs opérations."