Keensight Capital devient actionnaire majoritaire de Buckaroo

(Boursier.com) — Keensight Capital a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Buckaroo aux côtés de l'équipe de direction. Buckaroo est un prestataire de services de paiement en ligne ("PSP") de nouvelle génération, l'un des leaders de son secteur aux Pays-Bas et en Belgique, et qui permet à 12.500 entreprises clientes et sites de e-commerce de gérer leurs paiements en ligne. Keensight Capital succède à BlackFin Capital Partners en tant qu'actionnaire majoritaire aux côtés de l'équipe de direction dirigée par Paul Scholten.

Fondé en 2005 aux Pays-Bas, Buckaroo est un acteur de référence dans les services de paiement en ligne primé à plusieurs reprises par la presse spécialisée, et dont le siège se trouve aux Pays-Bas. Dotée d'une grande notoriété au Benelux, la société permet à ses clients - notamment des sites de e-commerce d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises domestiques - d'accepter un large éventail de moyens de paiement et de proposer des parcours de paiements internet dynamiques à leurs clients finaux.