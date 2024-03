Keensight Capital acquiert SoftCo

(Boursier.com) — Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce l'acquisition de SoftCo, l'un des leaders mondiaux de solutions Procure-to-Pay. En rachetant les parts de ses fondateurs, Jim Coffey et Susan Spence, Keensight Capital accompagnera SoftCo dans sa prochaine phase de croissance. Fondé en 1990 et basé à Dublin, SoftCo est un fournisseur de solutions "Procure-to-Pay" et conformité, qui a connu une croissance soutenue au cours des dernières années.

Les solutions développées par SoftCo permettent de rationaliser les processus financiers, d'obtenir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité sur les dépenses et de réduire le besoin d'intervention humaine. Grace à ses solutions uniques de "machine learning", SoftCo offre à ses clients des taux d'automatisation inégalés et affiche des taux de satisfaction client les plus élevés du marché. SoftCo est l'une des entreprises de logiciels internationales les plus performantes d'Irlande.