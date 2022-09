KBC Bank s'allie à jedeclare.com

(Boursier.com) — KBC Bank NV, Succursale française a signé un accord de partenariat avec ECMA, association créée à l'initiative du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables et éditeur de jedeclare.com, la plateforme emblématique des experts-comptables.

Grâce à cet accord, la collecte des relevés bancaires des clients de KBC Bank France, se fera par les experts-comptables, de façon automatique via jedeclare.com.

Cette liaison jedeclare.com / KBC Bank France facilite le quotidien des collaborateurs des cabinets comptables en automatisant la récupération des relevés bancaires directement dans leurs outils de production.

Une relation de réciprocité...

Ce partenariat répond aux nouveaux besoins métiers des cabinets d'expertise comptable et aux nouveaux enjeux sectoriels : automatiser les tâches qui peuvent l'être pour créer de la valeur sur de nouvelles missions de conseil.

Cette évolution permettra ainsi d'un côté, aux experts-comptables de bénéficier de la collecte des relevés bancaires de ses clients et d'un autre côté, à KBC Bank France de pouvoir récupérer les liasses fiscales de ses clients transmises automatiquement par jedeclare.com.

La récupération automatique des liasses est très utile notamment pour faciliter l'accès au crédit ou dans le cadre d'une notation.

... renforçant l'engagement d'ECMA auprès des experts-comptables

Ce partenariat participe à l'amélioration des échanges entre les banques et les cabinets d'expertise comptable. ECMA s'engage ainsi toujours plus pour satisfaire une profession qui a besoin de disposer des données sécurisées et fiables.

" En s'associant à une nouvelle banque présente sur le territoire français, jedeclare.com intensifie son engagement auprès de la profession comptable. Grâce à ce partenariat, c'est un cercle vertueux qui se met en place entre KBC Bank France, le cabinet comptable et leurs clients communs. ", commente Cyril Chanson, Responsable des Partenariats chez ECMA.

Nils Claessens, Directeur Commercial Clients Internationaux chez KBC Bank France, voit dans ce partenariat un moyen de simplifier la vie des clients de KBC Bank France et de leurs experts-comptables : "La mise en place de ce partenariat permet à KBC Bank France d'élargir sa palette d'outils digitaux visant à aider ses clients dans leurs démarches administratives du quotidien, tout en garantissant la sécurité de leurs données bancaires."