KBC Bank choisit Finastra pour gérer la disparition du LIBOR

KBC Bank choisit Finastra pour gérer la disparition du LIBOR









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La banque KBC Bank, d'origine belge et opérant en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique, choisit Finastra pour l'aider à gérer la transition lors des prochains changements des taux de référence interbancaires. Elle adopte le module Fusion Loan IQ Alternate Reference Rates (ARR) pour régir les nouveaux taux et développer ses activités de prêt. La banque opte également pour le calculateur Fusion LIBOR Transition Calculator pour l'aider à calculer les taux avant la période de transition.

Melinda Christens, Business Program Manager LIBOR Transition chez KBC Bank a déclaré : "Nous utilisons Fusion Loan IQ depuis plusieurs années et sommes impressionnés par la façon dont la solution s'adapte en permanence, ajoutant de nouvelles fonctionnalités en fonction de l'évolution de la réglementation. Le passage au LIBOR est difficile pour la plupart des banques, mais grâce aux solutions de Finastra, nous pouvons continuer à calculer les taux et nous engager dans une transition en douceur".

Fusion Loan IQ, la solution de Finastra pour les prêts commerciaux, est utilisée pour 71% des prêts syndiqués dans le monde. Elle réduit les coûts, élevés, liés à la redondance des systèmes et des processus lors des opérations de prêt, renforce la transparence, améliore la gestion des risques et simplifie l'entrée sur de nouveaux marchés ou nouvelles branches d'activité. La dernière version de Fusion Loan IQ, améliorée pour soutenir l'ARR (Alternative Reference Rate), fournit aux banques les capacités fondamentales pour émettre de nouveaux prêts en utilisant les taux de remplacement, et leur permettre ainsi de commencer la transition de leur portefeuille LIBOR en toute sécurité.

Fusion LIBOR Transition Calculator aidera la KBC Bank à gérer la transition avant le déploiement du module ARR. Cette solution permet aux acteurs du marché de calculer leurs propres taux ARR ou taux sans risque (RFR) ainsi que les intérêts courus. Le service de calcul accède de manière indépendante à l'ARR/RFR à partir de sources officielles externes telles que la Federal Reserve Bank of New York pour le SOFR. Il calcule ensuite les taux composés des arriérés, les taux composés non cumulatifs au jour le jour, ainsi que les montants d'intérêts courus correspondants pour un ensemble d'éléments. Selon la méthode de taux choisie, le calculateur a la possibilité de calculer les taux composés au jour le jour pour toute la période ou seulement pour la date de fin. Il suit les calculs de ARR de la solution Fusion Loan IQ développée par Finastra, qui donne aux opérateurs de marché des résultats cohérents et précis. .