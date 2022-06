Kasada annonce s'associer à WOJO

(Boursier.com) — Kasada , la plateforme dédiée aux investissements dans l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, annonce ce jour s'associer à WOJO, opérateur de bureaux et espaces de travail flexibles de premier plan en Europe, via la signature d'une master franchise. Ce partenariat exclusif, visant à l'ouverture d'espaces de coworking dès le second semestre 2022 au sein même des établissements hôteliers Kasada, est le premier du genre sur le continent.

Selon les données du conseil en immobilier d'entreprise international JLL, 41% des entreprises utilisatrices s'attendent à une utilisation accrue des espaces de bureau flexibles post-pandémie, et rien n'indique que l'Afrique subsaharienne échapperait à cette tendance mondiale. À cet égard, le partenariat WOJO x Kasada qui s'insère dans la nouvelle ère de l'hybridation des usages, répond tant à la demande d'entreprises internationales que celle des acteurs économiques locaux.

Au-delà du savoir-faire et de l'expertise qu'apportera WOJO dans la conception et la gestion d'espaces de coworking, sur l'ensemble des hôtels de Kasada, les deux acteurs s'apprêtent à créer une communauté d'usagers à travers l'Afrique subsaharienne. Les entreprises locales ou internationales comme les travailleurs indépendants, pourront ainsi bénéficier des locaux aux standards WOJO et des services proposés par les établissements de Kasada par le biais d'une seule et même adhésion et ce, dans les principales métropoles de la région.