Kardinal a levé 10 ME pour optimiser la logistique du dernier kilomètre

(Boursier.com) — Kardinal , l'éditeur de solution d'optimisation de tournées, a levé le mois dernier 10 millions d'euros en Série A auprès des fonds de capital risque BGV en tant qu'investisseur principal, accompagné de Cap Horn Invest et Plug and Play Ventures, ainsi que de son actionnaire historique Serena. La société parisienne édite un logiciel pour optimiser les opérations de transport des logisticiens afin de les aider à réduire leurs coûts et améliorer leur impact environnemental.

Avec cette Série A, Kardinal ambitionne de devenir le leader européen de l'intelligence logistique. Pour cela, l'entreprise va se déployer sur de nouvelles géographies européennes, notamment en Allemagne, qui représente 25% des parts du marché de la logistique du continent. Pour soutenir sa croissance, Kardinal prévoit de doubler ses effectifs et de recruter 25 personnes d'ici la fin 2022, principalement des profils ingénieurs, commerciaux et "customer success".