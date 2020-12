Kard dépasse le cap du million de transactions

(Boursier.com) — Kard , "la néobanque des familles" passe un nouveau cap. Lancée en septembre 2019, Kard est rapidement devenu leader sur le marché des adolescents et accompagne aujourd'hui plus de 50.000 familles dans leur quotidien.

Plus d'1 million de transactions ont été réalisées depuis le lancement, avec une très forte accélération depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, qui a fortement stimulé la réduction de l'usage des espèces et l'adoption d'une carte bancaire chez les adolescents.

Convaincu que l'éducation financière ne dispose pas encore d'une place suffisamment importante dans la société, Kard a décidé d'y remédier en proposant une application adaptée aux adolescents avec des outils pensés et conçus pour eux, comme une carte de paiement sans découvert autorisé, la création de "coffres" pour commencer à épargner et des analyses statistiques de leur dépenses afin de les aider à comprendre la valeur de l'argent. Kard propose également une application dédiée aux parents, leur permettant de piloter à distance le compte des adolescents et de leur envoyer de l'argent de poche beaucoup plus facilement...