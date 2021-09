Kard a enregistré 10 ME de transactions aux mois de juillet et août

(Boursier.com) — Dans un contexte post-covid, où la reprise économique est au coeur des discussions, Kard - solution de paiement dédiée aux familles et aux jeunes à partir de 10 ans - a enregistré 10 millions d'euros de volume de transactions aux mois de juillet et août 2021. Avec en moyenne 1 million de transactions par semaine, le volume moyen durant l'été a augmenté de 50% par rapport au reste de l'année. Cette hausse témoigne du succès croissant de la solution proposée par Kard, dont à la fois l'usage et le nombre de clients sont en forte progression.

Kard note que la consommation des adolescents est intimement liée aux sources de leurs revenus.

Grâce à l'augmentation de 44% de l'argent de poche donné par les parents au mois d'août, mais également des revenus provenant des emplois saisonniers ouverts aux plus jeunes avec un pourcentage de 77%, les enfants ont pu utiliser leur argent à bon escient durant l'été mais également en préparation de leur rentrée. Ces derniers ayant consacré une partie de leurs dépenses à des achats culturels : soit 13% en librairies et 13% dans les grandes enseignes.

"La responsabilisation financière des plus jeunes est un projet auquel nous sommes fiers de contribuer chez Kard. Dans le contexte de reprise économique actuelle, nous sommes d'autant plus heureux de voir que la jeunesse contribue à cette redynamisation de l'économie en réalisant des achats d'ordre culturel ou scolaire en ces premiers jours de rentrée. C'est une dynamique inédite que nous espérons voir perdurer dans le temps" déclare Scott Gordon, fondateur et CEO de Kard.