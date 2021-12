KanAm Grund : coup double

(Boursier.com) — Le groupe KanAm Grund vient d'acquérir auprès d'un fonds géré par Keys REIM plus de 15.000 m(2) de bureaux dans deux immeubles neufs et prime, situés à Bordeaux et Nice et respectivement dénommés IN NOVA et NEO. "Cette vente représente l'une des plus belles opérations de cession d'immeubles de bureaux prime en région en 2021, confirmant ainsi l'intérêt des investisseurs européens, et notamment allemands, pour les régions", a commenté Pierre-Michel OLIVIER, Directeur Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate Transaction.