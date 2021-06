JVWEB lève 25 ME pour accélérer son développement.

(Boursier.com) — Fondée en 2004 par Jonathan Vidor, l'agence e-marketing JVWEB annonce une levée de fonds de 25 millions d'euros auprès de Capital Croissance et BPI Investissement.

Forte d'une croissance de 10% en 2020 et bénéficiant de l'explosion de la vente en ligne, la PME montpelliéraine entend poursuivre son développement à l'international et doubler ses effectifs d'ici 5 ans...