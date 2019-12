Jupiter : prise de participation minoritaire dans la société d'investissement américaine NZS Capital

(Boursier.com) — Jupiter annonce sa prise de participation minoritaire dans la société d'investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du T1 2020. NZS Capital a été fondé par Brad Slingerlend et Brinton Johns, deux gérants de fonds qui ont travaillé ensemble chez Janus Capital durant 14 ans avant de se lancer à leur compte. Tous deux ont fait leurs preuves durant de nombreuses années dans la gestion de portefeuilles d'actions mondiales pour le compte d'investisseurs institutionnels et retail...

Dans le cadre de ce partenariat, Jupiter interviendra comme distributeur exclusif pour les portefeuilles d'investissement mondiaux de NZS de style sans contrainte et à croissance. Ce partenariat consistera à l'avenir notamment à lancer les fonds communs de placement basés sur ces stratégies sous la marque Jupiter. Dans un premier temps, la priorité sera de cibler les investisseurs institutionnels, notamment ceux qui sont situés aux États-Unis, où Jupiter déploiera pour la première fois des ressources commerciales dédiées.

L'approche développée par Brad et Brinton s'intègrera parfaitement à celle de Jupiter, dont la gestion active repose essentiellement sur des convictions fortes et des résultats orientés clients. Leur style de gestion repose sur l'idée du "Complexity Investing", qui consiste en grande partie à sélectionner de manière active les modèles d'entreprises capables de sortir gagnants dans le cas de forces de rupture qui viendraient perturber sur le long terme l'économie mondiale. Pour faire face aux changements de plus en plus fréquents, les portefeuilles de l'équipe ont été conçus de sorte à pouvoir exploiter la croissance des innovations, tout en évitant les risques de rupture.

L'approche de NZS est plus complète qu'une simple stratégie ESG. En effet, elle tient compte d'une définition plus vaste du concept d'obligation fiduciaire qui génère une somme non nulle ou des résultats profitables à tous, non seulement pour les actionnaires, mais également pour toutes les parties prises en considération : les clients, les employés, mais aussi la planète et la société.

Andrew Formica, PDG de Jupiter explique : "C'est une opportunité merveilleuse qui nous permet de nous associer à une activité prometteuse dès son commencement.

Brad et Brinton sont deux gérants très talentueux qui ont minutieusement établi un processus capable de générer des performances sur le long terme. À eux deux, ils redéfinissent l'évaluation traditionnelle des entreprises en s'intéressant davantage à leur capacité à innover et à s'adapter à l'ère du numérique.

Les premiers échanges que nous avons eus avec nos clients révèlent un fort intérêt pour cette méthode dont l'objectif est d'investir dans des entreprises de croissance mondiales. Ce partenariat nous permet en outre de faire notre entrée sur le marché vaste et sophistiqué que sont les États-Unis. C'est une véritable opportunité de croissance, non seulement pour les stratégies de NZS, mais également pour les compétences existantes de Jupiter."

Brad Slingerlend, co-fondateur de NZS Capital, ajoute :

"Les technologies impactent de plus en plus de secteurs dans le monde entier. Il est aujourd'hui plus important que jamais d'investir en gardant un oeil tourné vers l'avenir et une vision active de l'évolution de l'économie mondiale. La détermination de Jupiter à répondre aux besoins de ses clients par le biais d'une gestion active démarque la société de ses concurrents et fait d'elle le partenaire idéal de NZS Capital."