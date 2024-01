Jupiter AM lance une gamme de fonds thématiques systématiques

(Boursier.com) — Jupiter Asset Management annonce le lancement de 5 fonds thématiques systématiques gérés par l'équipe Actions Systématiques de Jupiter. La gamme classée Article 8 se concentrera sur les mégatendances porteuses de transformations, et souvent de ruptures, afin de capter la croissance du capital à long terme.

Ces nouveaux fonds devraient bénéficier d'un accueil favorable des investisseurs, en raison de la force des thèmes d'investissement et du processus d'investissement mis en oeuvre par l'équipe: une approche active et systématique élaborée et renforcée depuis plus de 19 ans.

La nouvelle gamme comprend :

-Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund

-Jupiter Systematic Consumer Trends Fund

-Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund

-Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund (fonds d'opportunités démographiques)

-Jupiter Systematic Physical World Fund.

Amadeo Alentorn, qui a rejoint Jupiter en 2005, est responsable de la stratégie d'investissement depuis sa création. Il dirige une équipe de six personnes qui travaillent ensemble depuis environ 11 ans. Ils s'appuieront sur l'équipe d'analystes de Jupiter, forte de huit personnes, ainsi que sur le réseau externe d'experts et d'universitaires de la société.

Amadeo Alentorn, responsable des actions systématiques chez Jupiter Asset Management, a déclaré : "Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce que nous pensons être une gamme véritablement différenciée de fonds thématiques systématiques. L'investissement thématique a suscité d'importants flux de capitaux au cours de la dernière décennie. Les gestionnaires d'actifs ont cherché à se différencier avec une spécialisation de plus en plus fine, ayant pour conséquence une disparité importante des performances. Nos fonds thématiques ne se démarquent par une spécialisation excessive mais par notre processus d'investissement unique, actif et systématique. Bien que nous soyons des gestionnaires de fonds, nous sommes également des programmeurs informatiques et nous avons développé au fil des ans notre propre système sophistiqué pour analyser rapidement et continuellement de grandes quantités de données sur un large univers d'actions. Cela accroît la diversification et peut contribuer à stabiliser les rendements".