Juno annonce une levée de fonds de 3 ME

(Boursier.com) — Juno , reconnue comme l'une des solutions SaaS les plus innovantes de l'industrie 4.0, franchit une étape majeure dans sa mission de révolutionner la gestion des opérations en usine. Après seulement un an et demi d'existence, cette startup parisienne est fière d'annoncer sa première levée de fonds de 3 millions d'euros.

Après avoir passé sa première année à co-construire sa solution avec des acteurs majeurs de l'industrie et effectué son lancement sur le marché en janvier 2023, Juno franchit une nouvelle étape de sa vie d'entreprise et annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros.

Les investisseurs, les fonds Digital Venture de Bpifrance, MAIF Avenir et OSS Ventures ainsi que des Business Angels experts de l'industrie (dont Benjamin Gauchenot, Directeur Général d'Éolane France et ex VP opérations de Lacroix Electronics) ont été séduits par l'ambition, la croissance et la vision de la jeune startup.

Juno est né d'un constat : 83% des usines gèrent leurs opérations avec des process lourds, basés sur des systèmes Excel et papier. Équipés de leurs chaussures de sécurité et de leurs blouses blanches, Thibaud Godillot et Reda Ouafi ont alors co-construit leur solution, main dans la main avec des acteurs majeurs de l'industrie : Juno, une solution SaaS révolutionnaire dédiée au pilotage des opérations industrielles.

Thibaud Godillot, CEO et cofondateur de Juno, déclare : "Depuis la création de Juno, nous n'avons qu'un seul objectif : développer la solution la plus performante du marché pour aider les industriels à gagner en productivité et en excellence opérationnelle. Notre plus grande réussite ? L'adoption terrain exceptionnelle et l'accueil que réservent les équipes opérationnelles à Juno quand on déploie la solution dans les usines."