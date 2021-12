JUMP Technology renforce son partenariat avec SIX

(Boursier.com) — JUMP Technology, éditeur européen d'une plateforme logicielle unique et modulaire Data + Front-to-Back + Reporting de gestion des investissements, et SIX, la société suisse experte en données financières, renforcent leur partenariat afin d'apporter aux clients de la plateforme de JUMP Technology, un accès toujours plus étendu aux données de SIX, dont la qualité est régulièrement reconnue par le marché : données de référence, pricing, données réglementaires et ESG, surveillance des titres sanctionnés, etc.

JUMP Technology propose pour sa plateforme logicielle un des connecteurs au flux SIX les plus avancés au monde permettant de récupérer automatiquement la grande variété de données financières fournies par SIX (caractéristiques des titres, cours daily, cours intra-day, référentiel émetteur, OSTs, informations de transparisation...). Ce connecteur natif entre JUMP et SIX facilite l'administration du référentiel grâce à une intégration simplifiée de données de qualité. En complément, la plateforme JUMP propose une fonctionnalité innovante permettant aux utilisateurs métiers de personnaliser en no-code leur requêtage du flux SIX.

Ainsi, toute la richesse du flux de données SIX est nativement exploitable dans l'ensemble des modules de la plateforme JUMP : Data Management, Portfolio Management, Order Management, Compliance, NAV, Reporting...

A l'occasion des 10 ans de leur partenariat, JUMP Technology et SIX ont décidé d'étendre la couverture du connecteur en y intégrant des données SIX qui sont aujourd'hui au coeur des enjeux de l'industrie de la gestion d'actifs : les données ESG et les données relatives à la surveillance des titres sanctionnés. Les clients de la plateforme de JUMP Technology auront désormais accès à la richesse des données ESG du flux SIX afin de les accompagner dans la mise en oeuvre de leur stratégie d'investissements responsables et durables. Ils pourront également bénéficier d'un accès direct aux données de sanctions globales qui, couplées au module JUMP Compliance, permettra de détecter en pré- et post-trade les infractions aux régimes de sanctions en vigueur.

Ce connecteur vient compléter le catalogue de +100 connecteurs et d'API REST de la plateforme de JUMP Technology permettant aux acteurs de la gestion d'actifs de disposer d'une connectivité forte avec leur écosystème (dépositaires, valorisateurs, tables de négociation, solutions de trading et d'exécution, fintechs, hébergeurs Cloud, fournisseurs de données de marché...).

"Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer 10 ans de partenariat avec JUMP, qui nous ont permis de proposer nos données aux professionnels de la gestion d'actif, en France et en Europe, au sein d'applicatifs métiers novateurs. Le connecteur SIX de JUMP est parmi les plus évolués du marché pour l'intégration de notre flux ValorData Feed (VDF) et offre l'accès le plus complet à notre base de données financières mondiales" a déclaré Hugues Garcia, Directeur Général France, SIX.

"SIX est un des partenaires historiques de JUMP Technology. Notre connectivité native au flux SIX permet aux acteurs de la gestion d'actifs de simplifier l'accès aux données de marché sur l'ensemble de la chaine Front-Middle-Back et Reporting, tout en améliorant l'interopérabilité et en réduisant les processus manuels. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec SIX via l'intégration de données ESG fortement demandées par nos clients communs" conclut Emmanuel Fougeras, CEO de JUMP Technology.