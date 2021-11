Juliette annonce une levée de fonds de 2 ME

(Boursier.com) — Juliette , marque de produits d'hygiène, soin et maison pour toute la famille, qui annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros et fait entrer les Laboratoires Gilbert à son capital. Un premier tour de table qui permettra à la start-up normande d'accompagner le lancement de JU, son gel douche sain et éco-responsable, de développer de nouvelles gammes de produits et à terme, d'intégrer le réseau pharmaceutique.